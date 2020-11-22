ليبيا تسجل 21 وفاة و1015 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل وفاة 21 و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تسلم في الـ24 ساعة الماضية 7698 عينة من المختبرات المختلفة بالبلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج، وعدد 6683 عينة سالبة وعدد 1015 عينة موجبة موزعة كالآتي ( 726 جديدة + 289 مخالطة ).وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 77823، والوفيات 1089 حالة.