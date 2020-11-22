«طلعت فيك».. حكاية قصة حب هند نودي ومصطفى فوزي

فيديو الخدعة

أسباب التنمر

بدأت قصة حب بين هند ومصطفي فوزي، أحد أصدقائها وبمجرد نشر الصور الخاصة بالخطوبة عبر موقع «التيك توك»، وانهالت التعليقات الناقدة لهذه الخطبة، متوقعين أنها تمت لمجرد الانتشار عبر السوشيال ميديا، ولا تكون نهاية القصة الزواج.انتشرت بسرعة البرق صور الخطوبة الخاصة بالعروسين، متلقين آلالاف التبريكات داعين لهم بالنجاح في العلاقة والآلاف التعليقات التي تطالب الرجل بعدم جرح هند والانفصال عنها لغرضه الانتشار فقط لا غير لكونها زائدة في الوزن.وفاجأ الطرفين كافة المتابعين بفيديو يعترفان فيه بأن ما فعلوه كان لمجرد الانتشار وكسب المال، حيث أن هند ليس لديها مصدر دخل سوى 800 جنيهًا معاش والدها.وفي السياق، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن هناك من يعانون من هوس الشهرة ومن الممكن أن يقعوا في التأليف بسببه، مما يجعلهم بالفعل يقومون بالعديد من التصرفات التي تكون معظمها ضد طبيعة المجتمع فقط لتظهر وهذا بسبب حب المال أو نتيجة لعقدة ما في السابق داخل عائلتها.وأضاف: «هناك من يتم وصفة بشخصية معادية للمجتمع فتخرج ببعض الأفكار الشاذة والغريبة على المجتمع وقوانيه وعادته وتقاليده فقط لاشباع رغبة».وتابع أن هناك بعض الأشخاص يحبون التنمر ويرون في ذلك ملاذا لهم، مما يؤثر بشكل سلبي على المتنمر عليه فيشعر بالكسرة ويضعف من شخصيته وثقته بنفسه.وأضاف لـ«الدستور»: «المُتنمر ضعيف بطبعه ويرى أن وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة له هي الفرصة التي يعبر بها عما بداخله دون التعرض لأذى ورؤية من قبل الطرف المقابل».وعن التعامل مع المتنمر عليه قال: «لابد أن يكون بجوار المتنمر عليه من يعيد ثقته بنفسه من جديد وألا ينصاع وراء ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما هي إلا شخصيات ضعيفة مريضه تريده أن يهز ثقته بنفسه».