الصين: لسنا منبع كورونا.. و«ووهان» مكان اكتشافه لأول مرة

أكدت الصين، اليوم الأحد، مجددًا، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم يأتِي من أراضيها أبدًا.وعلى الرغم من أن أغلب الدراسات كانت قد أكدت أن «ووهان» الصينية هي مسقط رأس الوباء، قال كبير علماء الأوبئة السابق بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مؤتمر أكاديمي عبر الإنترنت، تسنغ جوانج، إن «ووهان» هي المكان الذي تم فيه اكتشاف الفيروس التاجي لأول مرة، لكنها لم تكن المكان الذي نشأ فيه المرض.وأوضح أنه تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في «ووهان» بفضل نظام مراقبة كان قد أنشئ في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بـ"سارس" قبل 17 عامًا.