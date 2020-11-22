إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات- لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة.فيما شهدت الجلسة غياب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.