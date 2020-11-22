صحيفة إيرانية: موقف أوروبا من الاتفاق النووي يقلق طهران

كشف موقع "دبلوماسي إيراني" عن قلق النظام الإيراني من موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن.جاء ذلك تعليقا على دعوة كل من ألمانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مقاربة مشتركة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حول الاتفاق النووي الإيراني والدعوات الأوروبية للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد حل لتحديات إيران الإقليمية.وأشار الموقع إلى أنه "في حين أن هزيمة دونالد ترامب، عدو الاتفاق النووي الشرس، وفوز جو بايدن، المدافع عن الاتفاق، قد رفعت التوقعات بأن السنوات المقبلة ستكون مختلفة عن السنوات الأربع الماضية، ولكن يبدو من سلوك الأوروبيين أنهم لا يهتمون بذلك، بل يفكرون في أمر آخر".