«بومبيو»: انتقال السلطة سيكون على ما يرام

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن انتقال السلطة عقب الانتخابات الأمريكية الأخيرة سيكون على ما يرام، مشددًا على اتباع الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية واحتساب جميع الأصوات الناخبة.وقال بومبيو، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة أمس السبت: "سيكون الانتقال على ما يرام.. أنا واثق من ذلك.. ويجب على العالم أن يعرف أن أمريكا ستمر بعملية الانتخابات.. وسنحسب كل أصواتنا.. وسوف نتبع إجراءاتنا القانونية، تمامًا كما نفعل دائمًا.. وأنا واثق من الدستور الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، وسيكون كل شيء على ما يرام".وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خلفًا للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، إلا أن الأخير يواصل إنكار هزيمته وأعلن اللجوء إلى المحكمة العليا والمطالبة بإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات، مشككًا في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة بسبب أصوات البريد الإلكتروني.وقال ترامب في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات تويتر: "لماذا يشكل جو بايدن مجلس الوزراء بهذه السرعة بينما وجد المحققون التابعون لي مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفي "لقلب" 4 ولايات على الأقل، وهذا بدوره كافٍ للفوز في الانتخابات؟ نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية شجاعة لفعل ما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، العالم يشاهد".