القبض على 5 إرهابيين في نينوى العراقية

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.