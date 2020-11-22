القبض على 5 إرهابيين في نينوى العراقية
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:14 م
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ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.
وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.
وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.