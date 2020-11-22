محمد وحيد: مواعيد إغلاق المحلات خطوة مهمة على طريق ضبط السوق وإنقاذ الموارد المهدرة

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن السوق المصرية عاشت حالة انفلات طويلة على مدى عقود مضت، كان أبرز سماتها غياب الانضباط والمعايير الإدارية والتنفيذية فى تداول السلع والخدمات، وعدم وجود مواعيد وضوابط تنظيمية لعمل المحال والمنشآت التجارية والترفيهية، بشكل كان يُهدر كثيرًا من الموارد ولا يحقق الفائدة المثلى للسوق والدولة والمستهلك على حد سواء، لكن الحكومة التفتت إلى تلك النقطة وبدأت العمل على معالجتها، وبالفعل وضعت تصورًا بالغ الأهمية لعلاج الانفلات وإهدار الموارد، من خلال تخطيط خريطة زمنية لعمل الأنشطة والأماكن ذات النفع العام.وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن قرار الحكومة بتحديد مواعيد لفتح المحلات والمنشآت العامة وإغلاقها خطوة مهمة على طريق ضبط الاقتصاد، ليس فقط لأنها تنطوى على رؤية إدارية واضحة واتجاه لفرض القانون وإدارة المجال العام من خلال ضوابط ومعايير عامة، ولكن لأنها تسمح بالاستغلال الأمثل للموارد وتقلص إهدار الموارد من طاقة ومرافق وخدمات عامة، وحتى إهدار الوقت نفسه والضغط على شبكات الطرق والنقل والاتصال وغيرها. متابعًا: "كل دول العالم لديها خريطة زمنية واضحة للمجال العام، تسمح لكل فرد بإشباع احتياجاته والوصول إلى كل الخدمات، دون ضغط على المرافق والخدمات العامة أو إهدار مبالغ فيه للموارد بشكل لا يتناسب مع العوائد والمزايا المتحققة من حالة الانفلات، وأخيرًا بدأت الدولة النظر إلى أهمية هذا الأمر وما يمكن أن يحققه من فوائد للاقتصاد والأفراد وأصحاب الأعمال أنفسهم".وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن تنظيم ساعات العمل سيقلص بالضرورة من استهلاك المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز وغيرها، كما يخفض الضغط على شبكات النقل والمواصلات العامة والخاصة، وإلى جانب ذلك يفيد المستهلك على المدى البعيد، لأنه يقلص تكلفة التشغيل بما قد ينعكس على الأسعار وتكلفة الخدمات، كما يفيد أصحاب الأعمال بتقليص إهدار الوقت وأعباء الإدارة وفاتورة النفقات مع زيادة الطلب فى أوقات محددة وبشكل يحقق جدوى تشغيلية، وفى المنظور العام فإن هذا الاتجاه يقود إلى تحسين حالة السوق بشكل عام وزيادة إنتاجية الأفراد من خلال توجيههم إلى نظام معيشة أفضل وأكثر إيجابية على مستوى الصحة والحركة والعلاقات الاجتماعية.وشدد "وحيد"، على أن القرار لن تكون له انعكاسات سلبية كما يتصور البعض، أولًا لأن أغلب الأنشطة التى كانت تعمل بنظام الدورة اليومية الكاملة لا تستخدم عمالة كثيفة فى مناوبات الليل، كما أن أعباءها التشغيلية تتجاوز عوائدها وما يكسبه هؤلاء العمال فى أغلب الأحوال، إضافة إلى أن نظام التشغيل الجديد سيعيد تنظيم الطلب على السلع والخدمات وتوجيهه إلى ساعات أخرى فى اليوم وليس تقليصه أو شطبه تمامًا، والأهم أن هذا النظام سيعزز الطلب فى أوقات التشغيل الجديدة وأغلبها فى النهار وساعات المساء الأولى، بما يحفز مزيدًا من المستثمرين والشركات ورواد الأعمال على إطلاق مشروعات وأفكار جديدة لاستيعاب الطلب المتوقع، والاستفادة من تغير العادات وأنماط الاستهلاك، وهو مسار يمكن أن يعوض فواقد الساعات المشطوبة ليلًا بشكل أكثر كفاءة وجدوى وأقل فى إهدار الموارد والوقت بدون طائل كما يحدث الآن.جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددًا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرًا أسس مشروعه الجديد مُمثلًا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلًا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولًا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والإفريقية.