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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النائب العام: تابعت التعاطف مع فتاة «فيديوهات إباحية» تلقت أموالا من إسرائيل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:08 م
حمادة الصاوي
حمادة الصاوي
إيمان ماهر
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قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إنه يسعى لدمج الموظفين مع مؤسسات الدولة، كون ذلك يشعرهم بالمسؤولية تجاه بلدهم ودور كل فرد في الوطن.

وأكد الصاوي، في نقاش مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ضرورة عدم البُعد عن المجتمع، موضحا أنه كان يتابع تعليقات التعاطف مع إحدى الفتيات التي تم القبض عليها بسبب نشر فيديوهات إباحية، وأن الأمر في حقيقته أن هذه الفتاة تتلقى تحويلات من إسرائيل، ووجدوا مبالغ باهظة في حسابها، مضيفا: "نجدهم بالمصاحف خلال حضور الجلسات وينتظرون الفرصة للخروج ثم العودة لما كانوا عليه".

وأوضح، أن الدولة تسير إلى الاتجاه العلمي والإعداد الصحيح للأشخاص الذين يتولون المناصب، ويجب أن يتقبل الشخص هذا المنصب بمسؤولية وليس فرحة.

وأكد، أن أي شخص مقبل على وظيفة هامة عليه أن يكون لديه إجابة سليمة على كل الأسئلة، منها كيفية إدارة هذا المنصب، وتعلم القانون جيدا لأنه العمود الفقري لأي وظيفة، ويجب قراءة كل اختصاص قبل أن يقبل عليه، ويجب أن يعمل الإنسان للمصلحة العامة، وأن النزاهة أمر مفترغ، كما أنه لا يريد أن يرى أحد بعد الإعداد الجيد أن ينحرف، الانحراف الوظيفي كارثة نسميه قانونا الاتجار بالوظيفة.

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