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مصر

«الصحة المهنية والإسعافات الأولية» في دورة تدريبية للعاملين بمياه أسيوط

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:05 م
المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح
محمد إبراهيم
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامج تدريبي توعوي بمركز السلامة والصحة المهنية؛ لتدريب العاملين على قواعد السلامة والصحة المهنية فى مجالي المياه والصرف الصحى، وتوعيةً العاملين بمخاطر العمل، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين حفاظًا على حياتهم.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن البرنامج التدريبي يستهدف العمال والفنيين ومسئولي تشغيل المحطات لتدريبهم على أحدث الأساليب للسيطرة على تسرب غاز الكلور المستخدم فى تنقية وتعقيم مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى، وكيفية الكشف عن نقاط تسريب غاز الكلور من الأسطوانة، والتعامل الآمن معها والسيطرة على التسرب، وكيفية دخول الأماكن المغلقة والمحصورة، وكيفية التعامل المبدئي مع الحرائق بأنواعها وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين.

وتابع أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تولى أهمية قصوى لضرورة تأمين بيئة العمل فى المعامل والمحطات وتأمين مواقع الحفر من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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