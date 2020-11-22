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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محامي ابنة نهي العمروسي يكشف تفاصيل حالتها النفسية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:22 م
ابنة نهي العمروسي
ابنة نهي العمروسي
حسام محفوظ
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أعلن دفاع ابنة الفنانة نهي العمروسي، المتهمة بقضية الفيرمونت، عن تقدمه بعريضة إلى النائب العام بشأن صحة موكلته.

وأوضح المحامي، في بيان له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تقدمه صباح اليوم بعريضة إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قيدت تحت رقم 15171 لسنة 2020 عرائض النائب العام، مرفقا بها التقرير الطبي المعد بواسطة الدكتور نبيل القط استشاري الأمراض النفسية والعصبية، والذي قام بعمل جلستي علاج نفسي مع موكلته نازلي مصطفى كريم، في القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك بناء علىي تصريح من النيابة العامة.

وتابع: "وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بناء على طلب من دفاع المتهمة بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، والذي قام بالفعل بتوقيع الكشف الطبي على موكلتنا، وانتهي في تقريره المسلّم إلى النيابة العامة بأن موكلتنا تحتاج إلى العرض على استشاري أمراض نفسية وعصبية".

وأضاف: "وقد أجرى الدكتور نبيل القط لقاءات كشف نفسي مع موكلتنا وأخضعها لاختبارات نفسية تم إرفاقها بالتقرير الطبي الذي أودعه، والذي انتهى فيه إلى نتيجة جعلتنا نستشعر الخطر على حياة موكلتنا، حيث أكد أن حالتها قد تدفعها إلى إلحاق الأذى بنفسها أو الإقدام على الانتحار، وأنه لا بد لها من علاج دوائي وجلسات علاج نفسي".

وأشار إلى أنه يتوجه إلى "النائب العام الذي تشهد السوابق مدى مراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي في قراراته التي نشهد بها ولها، وذلك بطلب سرعة الإفراج عن موكلتنا نازلي مصطفى كريم، أو في الحد الأدنى استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 إجراءات جنائية، وذلك باعتبار أن في استمرار حبسها ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتها خاصة في ظل انتهاء التحقيقات معها".

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