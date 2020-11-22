«المنوفية»: نواصل رصف شوارع سرس الليان بـ«الإنترلوك» (صور)

أكدت محافظة المنوفية في بيان لها قبل قليل، عن توجيه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، برصف عدد من شوارع المدن بالمحافظة؛ لتحسين الشكل الجمالي لها.وقد تابعت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، أعمال تركيب البلدورات وبلاط "الإنترلوك" بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع عبده حمزة وشارع بورسعيد، وأفاد رئيس المدينة بأن العمل جارى على قدمٍ وساق خلال الفترة الصباحية والمسائية لإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للوصول لأعلى معدلات الانجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.