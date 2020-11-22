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محافظات

استمرار مبادرة «100 مليون صحة» لطلبة المدارس بالوادي الجديد (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
100 مليون صحة
100 مليون صحة
محمد مهدي
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أكد الدكتور جمال وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استمرار النبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لطلبة المدارس بمراكز المحافظة الخمس، بالتعاون والتنسيق مع الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى "إدارة السن المدرسى" تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

وتهدف المبادرة الرئاسية إجراء المسح الطبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية لأمراض" الأنيميا – السمنة المفرطة – التقزم"، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأضاف وكيل المديرية على ضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تعوق العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات لتنفيذ البرنامج داخل المدارس بالتنسيق مع منسق الحملة بقطاع تعليم المحافظة الأستاذة آمال عبد المريد وجميع المنسقين بالإدارات التعليمية المختلفة

وفى سياق متصل أشار الدكتور جمال إلى مواصلة عقد الندوات ندوات توعوية للطلاب بشأن الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى، وذلك بجميع الادارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسى" بمديرية الصحة الدكتور إبراهيم محمد حسن وبالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.

حيث يهدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب لطرق العلاج والوقاية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من الفيروس.

ووجه الدكتور جمال خالص الشكر والتقدير لقطاع الصحة بالوادى الجديد والتعاون المثمر وخاصة بالبرنامج التوعوى ضد كورونا.

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