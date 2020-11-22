«القومى للتخطيط» يناقش مستقبل الطاقة المتجددة عالميًا وإقليميًا

انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولي الذى ينظمه معهد التخطيط القومى، بعنوان الطاقة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور علاء زهران رئيس المعهد، ونخبة من الخبراء والأكاديميين فى مجالات الطاقة والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها.وتبدأ فعتليات الجلسة الأولى بمناقشة مستقبل الطاقة المتجددة عالميًا وإقليميًا برئاسة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتناقش اتفاقية باريس وتأثيرها على الصناعة البترولية فى الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى طرح منظور ابتكارى للهيئة الدولية للطاقة المتجددة حول التحول فى قطاع الطاقة، والترابط بين الطاقة والمياه.ويرأس الجلسة الثانية الدكتورة أنهار حجازى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا سابقًا، تحت عنوان نظم الطاقة المستدامة وتناقش الجلسة بدائل الطاقة لسيناريوهات إعذاب مياه البحر والمياه الزاعقة، وسبل التوسع فى إنتاج الوقود الحيوي بين جدلية تأمين الطاقة وتهديد الأمن الغذائى العالمى، والخطوات الطويلة من أجل التحول بمصر إلى دولة ذات كفاءة عالية فى مجال الطاقة.وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة تديرها الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شؤون البيئة حول الطاقة وتغير المناخ فى مصر، ويتحدث خلالها المهندس إيهاب إسماعيل نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حول الطاقة المتجددة فى مصر، والدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة حول نظم الخلايا الشمسية الصغيرة خطوات على طريق الاستدامة فى مصر، والدكتور محمد عبد السلام أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأزهر حول الطاقة والتنمية المستدامة فى مجال التخطيط العمرانى غير التقليدى.