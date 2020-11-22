النائب العام: القراءة الجيدة تمكّن الشخص من منصبه

حضر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، نقاشا مفتوحا مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.وعبّر الصاوي عن سعادته بوجود مثل هذه التجربة التي تعتبر مفهوما جديدا تقوم به الدولة للإعداد السليم لقادة المستقبل، كون هناك الكثير ممن لم يفهم المعنى الحقيقي للتدريب، والذي يأتي بعد التعلم بكل درجاته.وأضاف النائب العام أن التدريب معادلته هو معالجة للمشاكل، لذا يجب الإعداد والتأهيل الجيد لتولي الوظائف، مؤكدا دور القراءة الجيدة التي تهدف في النهاية لإصلاح المكان الذي يتولى الفرد منصبه فيه، ومعالجة كافة مشكلاته، وليس مجرد منصب تحصل عليه فقط.وأشار الصاوي إلى أن نجاح النيابة نتيجة القراءة الجيدة للمواقف وللمنصب نفسه، مضيفا: "عندما توليت منصبي ركزت على مستوى الأعضاء، ووجدت أنه لا بد من الاهتمام بأعضاء النيابة ليكون في مكانة تليق به، وبالتالي ينعكس على عمله".