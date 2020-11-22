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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة ظهور حالات كورونا داخل جامعة القاهرة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود_ إسراء جمال
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قالت مصادر بجامعة القاهرة إن الجامعة تتابع أولا بأول درجات حرارة الطلاب المتواجدين في الحرم الجامعي، وعليه يمنع أي واحد منهم من الدخول حال اكتشاف ارتفاع في درجة حرارته.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نافية حقيقة ظهور إيجابية مسحة طلاب لفيروس كورونا، أن أعداد من يحضر منهم للجامعة قليل جددا، بسبب الاعتماد على التدريس عبر المنصة الذكية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن اتخاذ قرارات مهمة في إطار مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار الفيروس، استعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، موجها كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة بتنفيذها اعتبارًا من اليوم، ولحين حدوث أي تطورات أو تغييرات بشأن الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور الخشت، إنه درءا لأخطار انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، ولمقتضيات المصلحة العامة، فإنه تقرر الاستمرار في عدم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء "الكمامات الواقية"، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار كل وحدات الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر الدكتور الخشت، منح الرؤساء المختصين، العديد من الصلاحيات، وفقا لطبيعة العمل، ودون المساس بمستوى الأداء أو الإنجاز، وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام، مشيرا إلى أنه من صلاحيات الرؤساء وضع نظام لتناوب الموظفين فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية وذلك لحين إشعار آخر وتغير الظروف.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه فيما يخص الإجازات الاستثنائية لبعض الموظفين فإنها من تقدير رؤساء العمل في ضوء حاجة العمل، موضحًا أن الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، والمُصاب بأي من الأمراض المزمنة، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة في هذه الحالات مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وأكد الدكتور الخشت، أن العاملين بخدمات الطوارئ والوحدات الأساسية الضرورية، لا ينطبق عليهم عدد من هذه القرارات لأنه يتم التعامل وفقًا لقرارات الخاصة بهم مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واتباع ما يلزم من الاحتياطات الصحية الضرورية.

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