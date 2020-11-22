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حوادث

أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بضائع

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:28 م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (8) قضايا تهريب، أبرزها (عقاقير ومستلزمات طبية- بضائع أجنبية الصنع).

وفى مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية، أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1427) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (5) قضايا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (211) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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