الميليشيات التركية في سوريا تواصل التنقيب عن الآثار بعفرين

تواصل الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة عمليات البحث والتنقيب عن الآثار في مناطق مختلفة من قرى وبلدات منطقة عفرين، شمال غرب حلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل الموالية لتركيا تعمد إلى نبش تل البير، الواقع جنوب قرية افرازة، التابعة لناحية المعبطلي في ريف عفرين.وكشفت مصادر أهلية عن أن تل البير تعرض لعمليات حفر بشكل مستمر بحثا عن قطع أثرية، على مدار الأشهر السابقة، منذ أن تمكنت القوات التركية رفقة الفصائل المسلحة الموالية لها من السيطرة على مدينة عفرين في مارس 2018.وأكدت المصادر أن التل تعرض لعمليات تخريبية بسبب استخدام الفصائل آليات ثقيلة أثناء بحثها عن الآثار في المنطقة، وفقا للمرصد.وخلال الأشهر الماضية، واصلت الفصائل الموالية لتركيا أعمال التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثا عن تحف أثرية في عفرين، حيث جرفت وحفرت بشكل عشوائي تل أرندة الأثري، الواقع في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين الغربي.كما شهد مزار شيخ حميد في قرية قسطل جندو، التابعة لناحية شران في ريف عفرين، أعمال حفر وتخريب أيضا، ويعد من المعالم التاريخية لمنطقة عفرين، واتهم الأهالي عناصر الفصائل بالقيام بأعمال الحفر التخريبية بتسهيل من المخابرات التركية.