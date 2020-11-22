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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بينهم كريم عبد العزيز.. فنانين «على قديمه» ويرفضون التربية الحديثة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:27 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
شيماء دهب
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آثار الفنان كريم عبد العزيز خلال حديثه مع الإعلامية «وفاء الكيلاني» ببرنامج السيرة، الجدل حول التربية الحديثة واستعادة ذكرياته مع شبشب والدته.

وقال عن طفولته:«أمى كانت بتضربنى بالشبشب.. الشبشب ربى أجيال.. والدتى كانت دايما تاخدنى وهى بتشترى الشباشب، وكانت بتشتريه على حسب الوزن مش اللون أو الشكل عشان يعرف يعلم علينا كويس».

وليس كريم عبد العزيز وحده على قديمه فهناك العديد من تصريحات الفنانين التى وافقته.

سلوي خطاب والتربية الحديثة
خلال حديث الفنانه سلوى خطاب ببرنامج «أنا وبنتي» علقت على التربية الحديثة، قائلة:«أنها لا تفهم معناها ولا تقبل بمناقشة بنتها أو ابنها في أمور لا يصح المناقشة فيها، على سبيل المثال المبيت خارج المنزل ممنوع حتى لو أعرف أصدقاؤها وأهلهم، وكذلك الحديث عن الحب فكيف أن الفتاة لا تبلغ الـ 13 عامًا وتتحدث عن الحب معلنة أن لا يوجد أفضل من التربية القديمه أيام والدتي وجدتي وهكذا ربت أولادي».

داليا مصطفي معاناة مع التربية الحديثة
أما حالة داليا مصطفي مختلفة للغاية فهي تُعاني من التربية الحديثة وتحاول أن تدمجها مع عادات وتقاليد اعتادت عليها بشكل دائم فلديها فتاة وولد يبلغان من العمر (14 عامًا و13 عامًا ) على الترتيب.

قالت في مداخلة هاتفية لها عبر ببرنامج راجل و2 ستات على قناة «أون تي في»: «بكيت في مرة بسبب التربية الحديثة وعدم قدرتي على السيطرة في بعض الأمور خاصة التى تخص ابنتي، فهناك العديد من المتطلبات في الوقت الحالي والتكنولوجيا أصبحت تفتح العديد من التساؤلات والمجالات الأخرى، بالمقارنة بتربية زمان فكنا نسمع للكلام ولا نناقش كثيرًا الآن أصبح الأمر معقد للغاية ويحتاج منا الكثير من الجهد للتربية».

نادية رشاد زمان غير دلوقتي
أما الفنانة نادية رشاد قالت عبر مداخلة ببرنامج حكايات امرأة على قناة النهار: «لا يصح أن نربي أولادنا بتربية زمان حيث أن كل شيء تغيير وهناك التكنولوجية وغيرها من الوسائل الحديثة التى تفتح عقل الابن على مدارك عديدة، لذا فمن الصعب تربيته على قواعد زمان ولكن لابد أن نتخذ من قواعد زمان العديد من الركائز ونضعها في التربية الخاصة بأولادنا».

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