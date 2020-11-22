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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: الحكومة تستحق إشادة السيسى بأدائها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:15 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى، رئيس مجلس الوزراء، تستحق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وإشادته بها على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائجة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر عامر، في بيان اليوم، هذه التهنئة من الرئيس السيسى للحكومة بمثابة أكبر حافز للحكومة للاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الدولة المصرية، معربا عن أمله فى أن يتخذ جميع المسئولين من الرئيس السيسى المثل والقدوة فى العمل والعطاء لمصر وبلا حدود.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن أمله فى أن يأتى اليوم الذى يجد فيه جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة يتفقدون مختلف مواقع العمل والإنتاج بالدولة في أيام الإجازات، بما فيها يوم الجمعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى هو وحده الذى يفعل ذلك، ليؤكد لنا جميعا أن مصر تحتاج إلى العمل والعمل والعمل حتى تتغلب المشكلات التى تواجهها وحتى ينهض الاقتصاد المصرى.

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس على هذه التهنئة والإشادة بأداء الحكومة، وتوجيهه التحية للشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن الرئيس دائمًا يؤكد أن الشعب المصرى العظيم يحتل مكانة كبيرة فى قلبه ووجدانه.

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