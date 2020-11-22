رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قريبًا.. نقل ملكية مطار طابا إلى جنوب سيناء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
مطار طابا
مطار طابا
محمود السعدى
طباعة
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن محاولات مسئولي وزارة الطيران المدنى، بقيادة الطيار محمد منار عنبة، ونائبه الطيار منتصر مناع، بنقل ملكية مطار طابا الدولى إلى محافظة جنوب سيناء بدلا من محافظة شمال سيناء، لزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية والسياحية الوافدة إلى المطار خلال الفترة المستقبلية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محاولات وزارة الطيران المدنى لنقل ملكية مطار طابا الدولى إلى محافظة جنوب سيناء تأتى فى ظل استمرار تصريحات بعض الدول الأجنبية المغلوطة باعتبار أن محافظة شمال سيناء "منطقة ساخنة"، وهو مصطلح يضفى معلومات غير دقيقة عن المطار، مما يقل عدد الرحلات السياحية الوافدة إليها، سواءً المنتظمة أو غير المنتظمة "الشارتر".

وأشار إلى أن مطار طابا الدولى يشهد حاليا انخفاضا كبيرا فى معدلات التشغيل، خاصة مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا على مستوى العالم، حيث شهد عقب عودة تشغيل الملاحة الجوية عددا من الرحلات الدولية المنتظمة وغير المنتظمة، فضلا عن الرحلات الداخلية التى كانت تسيّرها شركة مصر للطيران.

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

الصور

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

الأكثر قراءة

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

ناميبيا: أسراب الجراد الإفريقي الأحمر تحت السيطرة

أمريكا تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كورونا

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

سمكة قرش تقتل رجلًا قبالة شاطئ شهير بأستراليا

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت

«فن الرسم على الفخار».. ورشة فى بيت السنارى غدًا