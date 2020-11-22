قريبًا.. نقل ملكية مطار طابا إلى جنوب سيناء

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن محاولات مسئولي وزارة الطيران المدنى، بقيادة الطيار محمد منار عنبة، ونائبه الطيار منتصر مناع، بنقل ملكية مطار طابا الدولى إلى محافظة جنوب سيناء بدلا من محافظة شمال سيناء، لزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية والسياحية الوافدة إلى المطار خلال الفترة المستقبلية.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محاولات وزارة الطيران المدنى لنقل ملكية مطار طابا الدولى إلى محافظة جنوب سيناء تأتى فى ظل استمرار تصريحات بعض الدول الأجنبية المغلوطة باعتبار أن محافظة شمال سيناء "منطقة ساخنة"، وهو مصطلح يضفى معلومات غير دقيقة عن المطار، مما يقل عدد الرحلات السياحية الوافدة إليها، سواءً المنتظمة أو غير المنتظمة "الشارتر".وأشار إلى أن مطار طابا الدولى يشهد حاليا انخفاضا كبيرا فى معدلات التشغيل، خاصة مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا على مستوى العالم، حيث شهد عقب عودة تشغيل الملاحة الجوية عددا من الرحلات الدولية المنتظمة وغير المنتظمة، فضلا عن الرحلات الداخلية التى كانت تسيّرها شركة مصر للطيران.