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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2279 إصابة و42 وفاة بكورونا في بلغاريا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 5729 فحصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 42 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 82 ألفا و125 حالة، من بينهم 6193 تم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات و408 أشخاص في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، وأضافت أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تعافى 1364 شخصا.

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