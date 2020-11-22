عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطن المتطرف يهودا غليك يرافقه عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.