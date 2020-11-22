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مصر

«الرى» تؤهل ترع النوبارية والدقهلية لترشيد استهلاك المياه

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وتفقد المهندس مصطفي مشعل مدير عام رى النوبارية، الأحد، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترع الفنجرى ودليل ترعة الكرنك بهندسة رى النهضة وهندسة رى مريوط بتفتيش رى العامرية.

كما تم المرور على هويس الكيلو ١٠٠ على ترعة النوبارية، ومغذى دليل ترعة مريوط من مصرف تعمير الصحارى والوصلة الموازية لمصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على حالة البواباب ومناسيب المياه بالمنطقة لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة.

كما تفقد المهندس أنور نجيب مدير عام ري شرق الدقهلية، أعمال تأهيل ترعة قطا هندسة ري غرب المنزلة وعدة ترع أخرى، وذلك للوقوف على آخر التطورات لأعمال تأهيل الترع على الطبيعة مع تحديد نسب التنفيذ، وذلك طبقا للبرنامج الزمني مع استمرار الأعمال فى عدة مواقع.

من جانبه أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا لـ "الدستور"، إلى استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.

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