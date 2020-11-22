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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الوزراء» يصدر العدد الأول من مجلة «آفاق استراتيجية»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة "آفاق استراتيجية"؛ وهي سلسلة دورية يشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين لتقديم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الأحد- أن ملف العدد تطرق إلى دولة السودان؛ ليسلط الضوء على العلاقات المصرية السودانية، وكذلك قراءة في اتفاقية السلام السودانية، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قراءة في كيفية خروج السودان من المأزق الاقتصادي الراهن وغيرها من القضايا، كما شملت الإصدارة عددا من الرؤى والتحليلات منها التغير في النظام الدولي، والترامبية ما بعد ترامب، وتداعيات انتهاء حظر الأسلحة على إيران.

وأكد رئيس المركز أسامة الجوهري أن اختيار السودان ليكون ملف العدد الأول جاء في ضوء التطورات المهمة التي شهدتها الدولة الشقيقة وانعكاساتها على مستقبل البلاد، معبرًا عن أمل المركز في مساهمة تلك الدورية في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المشاركة على الساحة.

وقد تميز العدد الأول من "آفاق استراتيجية" باحتوائه على كتابات كوكبة من أهم المفكرين والباحثين في الشؤون السياسية والاقتصادية؛ هم: د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وعدد من أساتذة العلوم السياسية وهم د. محمد كمال، ود. حمدي عبد الرحمن، ود. أحمد أمل، ود. باسم رزق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. سمر الباجوري، ود. أبو بكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام، وعمرو عبد العاطي الباحث في الشؤون الأمريكية، واللواء جمال طه الباحث في شؤون الأمن القومي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، ود. أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. أيمن شبانة مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة.

علاوة على نخبة الباحثين والمفكرين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ هم: محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بالمركز، والدكتورة خديجة عرفة مدير إدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز، وعدد من المدراء التنفيذيين وهم بثينة فرج، ود. إسراء أحمد، بالإضافة لعدد من الباحثين وهم مونيكا وليم، وجهاد عمر، وفيصل عبد الله، ورانيا سليمان، وهدير مصطفى، بالإضافة إلى سارة عبدالعزيز رئيس فريق عمل بالمكتب الفني، ومنى علي عبد الرحمن رئيس فريق عمل بإدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز.

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