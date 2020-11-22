ضبط 30 ألف طربة حشيش مخدر في دمياط

تمكنت مباحث جمارك دمياط من ضبط حاوية تضم 30 ألف طربة حشيش مخدر تزن قرابة 6 أطنان كانت في طريقها للتهريب والتداول، حيث اشتبه رجال الجمارك في الحاوية، وتم فحصها وتبين وجود كميات ضخمة من مخدر الحشيش بها.تم ضبط الحاوية وتبين أنها قادمة من سوريا وكانت في طريقها إلى السودان، وتم إحراز الكميات المضبوطة بها، وتبين أن سعرها قرابة 30 مليون جنيه.تم إحراز الكميات المضبوطة وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها، وتتبع خط سير الحاوية لضبط المتهمين بتهريبها.