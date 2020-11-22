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مصر

«الصحة» تطلق حملات توعوية للحد من انتشار كورونا بالتزامن مع دخول الشتاء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سوف تطلق حملة للتوعية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع فصل الشتاء الذي من المتوقع أن ترتفع فيه نسب الإصابة بالفيروس.

وأوضح المصدر أن حملات التوعية سوف تكون سمعية ومرئية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين من كيفية تجنب الإصابة بالفيروس والعمل على التصدي المتشابه.

وناشدت زايد المواطنين اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خاصة مع ارتفاع فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن المواطنين هم من في أيديهم أن يرتفع عدد الإصابات مرة أخرى وهم من يستطيع الحد من انتشاره باتباع الإجراءات الوقائية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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