نائب وزير الإسكان يتابع أعمال لجنة المرور على محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 والمكلفة بالمرور الدوري على محطات معالجة الصرف الصحي ووحدات التحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية.شارك في الاجتماع كل من الدكتور اسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأكد الدكتور سيد إسماعيل على متابعة المرحلة الثانية من المرور الميدانى على محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي والتي اشتملت على (14) محطة معالجة وهي (2) محطة تابعة لهيئة التنمية الصناعية هما (محطة قويسنا بالمنوفية – محطة كوم أوشيم بالفيوم)، و(4) محطات تابعة لشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى (حوش عيسى – إدكو – ليديا – الخيرى)، وعدد (2) محطة تابعة للجهاز التنفيذى (6 أكتوبر الجنوبية - 6 أكتوبر الغربية)، و(6) محطات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (محطتا دمياط الجديدة – محطة برج العرب الثلاثية – محطة برك الأكسدة ببرج العرب – محطة الصالحية الجديدة – محطة النوبارية).وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المفاضلة في اختيار أنواع تكنولوجيات المعالجة في المشروعات المستقبلية وإعطاء الأولوية لها.ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، نتائج المرور الميدانى لمحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى للمرحلة الثانية متضمنة الملاحظات والتوصيات، مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتوصيات الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى.وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن تكنولوجيا المعالجة (ASBR) لها القدرة على إستيعاب التصرفات الزائدة عن طاقة المحطة والتعامل معها بشكل جيد بالمقارنة بالتكنولوجيات الاخرى.