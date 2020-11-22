رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الإسكان يتابع أعمال لجنة المرور على محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
سيد إسماعيل
سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 والمكلفة بالمرور الدوري على محطات معالجة الصرف الصحي ووحدات التحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور اسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل على متابعة المرحلة الثانية من المرور الميدانى على محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي والتي اشتملت على (14) محطة معالجة وهي (2) محطة تابعة لهيئة التنمية الصناعية هما (محطة قويسنا بالمنوفية – محطة كوم أوشيم بالفيوم)، و(4) محطات تابعة لشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى (حوش عيسى – إدكو – ليديا – الخيرى)، وعدد (2) محطة تابعة للجهاز التنفيذى (6 أكتوبر الجنوبية - 6 أكتوبر الغربية)، و(6) محطات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (محطتا دمياط الجديدة – محطة برج العرب الثلاثية – محطة برك الأكسدة ببرج العرب – محطة الصالحية الجديدة – محطة النوبارية).

وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المفاضلة في اختيار أنواع تكنولوجيات المعالجة في المشروعات المستقبلية وإعطاء الأولوية لها.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، نتائج المرور الميدانى لمحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى للمرحلة الثانية متضمنة الملاحظات والتوصيات، مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتوصيات الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى.

وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن تكنولوجيا المعالجة (ASBR) لها القدرة على إستيعاب التصرفات الزائدة عن طاقة المحطة والتعامل معها بشكل جيد بالمقارنة بالتكنولوجيات الاخرى.

موضوعات متعلقة

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تحقيق عاجل فى مصرع رضيع مسموما بطنطا.. ووالده: «أمه قتلته»

الصور

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

أمريكا تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كورونا

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

سمكة قرش تقتل رجلًا قبالة شاطئ شهير بأستراليا

أمريكا تسمح باستخدام علاج كورونا طورته شركة ريجينيرون

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«فن الرسم على الفخار».. ورشة فى بيت السنارى غدًا

هجرة السوريين والأبعاد التجتماعية علي طاولة «جزويت الإسكندرية»

«تاريخ الشرق الأوسط».. إصدار لــ بيتر مانسفيلد بـ«العربية»

عبدالله شلبي يناقش معوقات التنوير في «الجمعية المصرية»