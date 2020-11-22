مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة بأفغانستان

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار قنبلة، زرعت على جانب طريق سريع بإقليم هيرات غرب أفغانستان، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.وقال المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات، عبد الأحد والي زاده لوسائل الإعلام إن الحادث وقع، عندما كانت مركبة مدنية تمر قرب قافلة تابعة للجيش الوطني الأفغاني، مما أدى إلى انفجار اللغم.وأضاف والي زاده إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف سيارة أجرة ومركبة تابعة للجيش الوطني الأفغاني بقنابل مغناطيسية في كابول، صباح اليوم الأحد.