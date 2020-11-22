«العليا للدواء» توضح استخدام المضادات الحيوية لعلاج كورونا

كشفت الإدارة العامة للممارسات الدوائية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، عن استخدام المضادات الحيوية فى حالات فيروس كورونا المستجد.وأكدت أن بعض الحالات البسيطة لفيروس كورونا لا تتطلب استخدام أى مضادات حيوية، لافتة إلى أنه يتم استخدام المضاد الحيوى فى الحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحالات المصحوبة بالتهاب رئوى حاد، أو الحالات التى يحددها الطبيب وتحت اشراف مقدمى الرعاية الصحية.وأشارت إلى أنه يمكن المساعدة فى التخفيف من مقاومة المضادات الحيوية بإتباع نصائح فريق رعاية صحية مؤهل فى حال تناول هذه الأنواع من الأدوية.وكان الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، قد أكد إن سوء استخدام المضادات الحيوية دون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الانفلونزا قد يفقدها فعاليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية مما يحافظ على فاعليتها.