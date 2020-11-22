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القبلة

«الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس» خطبة الجمعة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة"الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات اليوم إن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية، فإذن دخول أية دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واحفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني.

وشدد وزير الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مضيفا" نثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر البلاد".

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