401 وفاة و24581 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 401 حالة وفاة بالإضافة إلى 24581 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 36179 حالة وفاة و2089329 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 18008 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1595443.