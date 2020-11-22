فتح باب الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الدبلومات الفنية

ثالثا: موانع القرابة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ الترشيح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الدبلومات الفنية2021، موضحة أنه يقوم الأعضاء باستيفاء بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها من مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية التابع لها العضو وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة "البوابة الإلكترونية" وفقا للضوابط المقررة.واشترطت وزارة التربية والتعليم، وفق بيان، ألا يكون العضو المتقدم للعمل كرئيس لجنة سير أو مراقب أول مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة بالامتحانات وأن يراعي أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من الفئات التالية: "موجه عام وموجه أول وموجه ومدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ، ورئيس قسم ووكيل أ، ووكيل قسم".وأكدت الوزارة: "الموانع العامة للمتقدمين، وهي يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع الآتية:1- الحرمان من أعمال الامتحانات2- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات او تمس الشرف والأمانة3- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليمثانيا: الموانع الخاصة1- ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء الدور الأول2- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة1) يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.2) درجات القرابةالدرجة الأولي: الأب والأم والزوج والزوجهالدرجة الثانية: الأخ والأخت والجد والجدة والأحفادالدرجة الثالثة: العم والعمة والخال والخالة وأبناء الأخ والأخت وأبناء الاحفادالدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والاخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالةوأشارت الوزارة إلى أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد ومختوم من الإدارة والمديرية، موضحة أنه يرجى استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديريات وإرسالها إلى لجنة الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2020.