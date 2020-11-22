«ملتقى الحوار»: تركيا مسؤولة عن ارتفاع الاصابات كورونا في إدلب السورية

حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين سكان محافظة إدلب السورية التي ترزح تحت الاحتلال التركي، وهو ما يهدد بمأساة إنسانية في ظل ضعف الخدمات الصحية وتراجعها وإهمال قوات الاحتلال التركية تقديم المساعدات الطبية الواجبة إلى سكان إدلب بحسب القانون الدولي، الذي أوجب على سلطات الاحتلال مسؤولية تقديم المساعدات الطبية لسكان المناطق الخاضعة لسيطره قواتها العسكرية.وكان مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى الحاج يوسف، أكد أن المنطقة تشهد وضعًا إنسانيًا كارثيًا لا تعرف عواقبه، وأن "الوضع يزادا سوءًا ولدينا تصاعد بأعداد الإصابات والمرضى والمحتاجين إلى مستشفيات ومراكز عزل وارتفاع في أعداد الوفيات".وأوضح أن "الكارثة حلت بالمنطقة في ظل عجز القطاع الصحي ونقص غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى أن الجائحة تتصاعد، ما ينذر بكارثة أكبر من التوقعات".وتقع مناطق عديدة في إدلب تحت سيطرة جيش الاحتلال التركي، وبالتالي يخضع الوضع في إدلب لنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والتي تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.كما تنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية، كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.فيما حدد القانون الدولي مسؤوليات قوات الاحتلال فى الحفاظ على الصحة العامة لسكان المناطق المحتلة، حيث حددت واجبات سلطة الاحتلال بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي "جيث"، أكدت على أنه يجب على القوة المحتلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة، بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال وهو ما لم يحدث فى حالة الاحتلال التركى لإدلب التي تواجه أزمة إنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا بين سكانها، بينما تعانى من مستشفياتها من نقص للمستلزمات الطبية الضرورية.ودعت المؤسسة إلى ضرورة إطلاع منظمة الصحة العالمية بدورها والتنبية على سلطات الاحتلال التركى بأن تحافظ على الصحة العامة لسكان إدلب وتقوم بتوفير المساعدات الطبية اللازمة للسكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية.