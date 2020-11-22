رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ملتقى الحوار»: تركيا مسؤولة عن ارتفاع الاصابات كورونا في إدلب السورية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
كورونا في إدلب السورية
كورونا في إدلب السورية
محمد الشريف
طباعة
حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين سكان محافظة إدلب السورية التي ترزح تحت الاحتلال التركي، وهو ما يهدد بمأساة إنسانية في ظل ضعف الخدمات الصحية وتراجعها وإهمال قوات الاحتلال التركية تقديم المساعدات الطبية الواجبة إلى سكان إدلب بحسب القانون الدولي، الذي أوجب على سلطات الاحتلال مسؤولية تقديم المساعدات الطبية لسكان المناطق الخاضعة لسيطره قواتها العسكرية.

وكان مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى الحاج يوسف، أكد أن المنطقة تشهد وضعًا إنسانيًا كارثيًا لا تعرف عواقبه، وأن "الوضع يزادا سوءًا ولدينا تصاعد بأعداد الإصابات والمرضى والمحتاجين إلى مستشفيات ومراكز عزل وارتفاع في أعداد الوفيات".

وأوضح أن "الكارثة حلت بالمنطقة في ظل عجز القطاع الصحي ونقص غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى أن الجائحة تتصاعد، ما ينذر بكارثة أكبر من التوقعات".

وتقع مناطق عديدة في إدلب تحت سيطرة جيش الاحتلال التركي، وبالتالي يخضع الوضع في إدلب لنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والتي تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.

كما تنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية، كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

فيما حدد القانون الدولي مسؤوليات قوات الاحتلال فى الحفاظ على الصحة العامة لسكان المناطق المحتلة، حيث حددت واجبات سلطة الاحتلال بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي "جيث"، أكدت على أنه يجب على القوة المحتلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة، بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال وهو ما لم يحدث فى حالة الاحتلال التركى لإدلب التي تواجه أزمة إنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا بين سكانها، بينما تعانى من مستشفياتها من نقص للمستلزمات الطبية الضرورية.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة إطلاع منظمة الصحة العالمية بدورها والتنبية على سلطات الاحتلال التركى بأن تحافظ على الصحة العامة لسكان إدلب وتقوم بتوفير المساعدات الطبية اللازمة للسكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية.

موضوعات متعلقة

ماكرون: لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

قاتلة رضيعها بالمحلة ساومت زوجها على قائمة المنقولات مقابل التستر عليها

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

الصور

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

أمريكا تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كورونا

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

سمكة قرش تقتل رجلًا قبالة شاطئ شهير بأستراليا

أمريكا تسمح باستخدام علاج كورونا طورته شركة ريجينيرون

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«فن الرسم على الفخار».. ورشة فى بيت السنارى غدًا

هجرة السوريين والأبعاد التجتماعية علي طاولة «جزويت الإسكندرية»

«تاريخ الشرق الأوسط».. إصدار لــ بيتر مانسفيلد بـ«العربية»

عبدالله شلبي يناقش معوقات التنوير في «الجمعية المصرية»