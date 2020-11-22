بومبيو: واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام فى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.وأضاف في مقابلة افتراضية مع وكالة "رويترز"، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده، أنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي.