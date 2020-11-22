رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد عرض «من أول السطر».. طبيب نفسي يفسر سبب اللحاق بالمتوفي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:02 م
حكاية من أول السطر
حكاية من أول السطر
شيماء دهب
طباعة
كثيرًا ما نجد أن الحزن وحالة الاكتئاب من أشخاص على فراق عزيز عليهم، يقودهم إلى الموت لحاقًا بهم، وهو ما تطرقت إليه الحلقة الأولى من حكاية «من أول السطر» للنجمة درة، حيث توفي الزوج بعد أسبوع من رحيل زوجته التى تُوفيت في حادثة.

◄ متلازمة القلب المنكسر

فسر الدكتور إبراهيم مجدي، الطبيب النفسي، أن هناك ما يُمسى بمتلازمة القلب المنكسر، وهي حالة قلبية مُؤقَّتة غالبًا ما تَنْتُج بعد المواقف المسبِّبة للتوتُّر والعواطف الشديدة، يُمكن أن تحدُث الحالة نتيجة مرض جسدي خطير أو جراحة خطيرة، وقد تُسمَّى أيضًا اعتلال عضلة القلب الإجهادي، أو اعتلال تاكوتسيبو لعضلة القلب، أو متلازمة التضخُّم القِمِّي.


◄ أعراضها:

وأضاف: قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية، وتُؤثِّر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من عضلة القلب؛ مما يُعَطِّل وظيفة الضخ الطبيعية للقلب بشكل مُؤَقَّت، في حين أن بقية عضلة القلب لا تزال تعمل بشكل طبيعي أو قد يكون هناك تقلُّصات أكثر قوة.

وأشار إلى أن السبب الدقيق لمتلازمة القلب المنكسر غير واضح، ويُعتقد أن زيادة هرمونات الإجهاد، مثل الأدرينالين، قد تلحق ضررًا مؤقتًا بالقلب لدى بعض الأشخاص.

وقال: من غير الواضح بشكل كامل كيفية إضرار هذه الهرمونات بالقلب وما إذا كانت هناك عوامل أخرى مسؤولة، ويُشتبه في أن حدوث تضيّق مؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة قد يلعب دورًا في الأمر، وقد يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة القلب المنكسر أيضًا عضلة قلبية ذات بنية مختلفة.

◄ أسبابها:

وتحدث متلازمة القلب المنكسر عادةً بعد التعرض لتجربة جسدية أو عاطفية قاسية، بعض المسببات المحتملة لمتلازمة القلب المنكسر هي:

- وفاة شخص عزيز

- تشخيص طبي مخيف

- الاضطهاد الأسري

- خسارة أو حتى ربح الكثير من المال

- الانخراط في خلافات كلامية حادة

- الاحتفالات المفاجئة

- التحدث أمام جمهور

- فقدان الوظيفة أو الصعوبات المالية

- الطلاق

موضوعات متعلقة

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

وفاة الداعية الإسلامى محمد متولى منصور الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

الصور

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

الأكثر قراءة

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

ناميبيا: أسراب الجراد الإفريقي الأحمر تحت السيطرة

أمريكا تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كورونا

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

سمكة قرش تقتل رجلًا قبالة شاطئ شهير بأستراليا

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت

«فن الرسم على الفخار».. ورشة فى بيت السنارى غدًا