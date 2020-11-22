بعد عرض «من أول السطر».. طبيب نفسي يفسر سبب اللحاق بالمتوفي

◄ متلازمة القلب المنكسر

◄ أعراضها:

◄ أسبابها:

كثيرًا ما نجد أن الحزن وحالة الاكتئاب من أشخاص على فراق عزيز عليهم، يقودهم إلى الموت لحاقًا بهم، وهو ما تطرقت إليه الحلقة الأولى من حكاية «من أول السطر» للنجمة درة، حيث توفي الزوج بعد أسبوع من رحيل زوجته التى تُوفيت في حادثة.فسر الدكتور إبراهيم مجدي، الطبيب النفسي، أن هناك ما يُمسى بمتلازمة القلب المنكسر، وهي حالة قلبية مُؤقَّتة غالبًا ما تَنْتُج بعد المواقف المسبِّبة للتوتُّر والعواطف الشديدة، يُمكن أن تحدُث الحالة نتيجة مرض جسدي خطير أو جراحة خطيرة، وقد تُسمَّى أيضًا اعتلال عضلة القلب الإجهادي، أو اعتلال تاكوتسيبو لعضلة القلب، أو متلازمة التضخُّم القِمِّي.وأضاف: قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية، وتُؤثِّر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من عضلة القلب؛ مما يُعَطِّل وظيفة الضخ الطبيعية للقلب بشكل مُؤَقَّت، في حين أن بقية عضلة القلب لا تزال تعمل بشكل طبيعي أو قد يكون هناك تقلُّصات أكثر قوة.وأشار إلى أن السبب الدقيق لمتلازمة القلب المنكسر غير واضح، ويُعتقد أن زيادة هرمونات الإجهاد، مثل الأدرينالين، قد تلحق ضررًا مؤقتًا بالقلب لدى بعض الأشخاص.وقال: من غير الواضح بشكل كامل كيفية إضرار هذه الهرمونات بالقلب وما إذا كانت هناك عوامل أخرى مسؤولة، ويُشتبه في أن حدوث تضيّق مؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة قد يلعب دورًا في الأمر، وقد يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة القلب المنكسر أيضًا عضلة قلبية ذات بنية مختلفة.وتحدث متلازمة القلب المنكسر عادةً بعد التعرض لتجربة جسدية أو عاطفية قاسية، بعض المسببات المحتملة لمتلازمة القلب المنكسر هي:- وفاة شخص عزيز- تشخيص طبي مخيف- الاضطهاد الأسري- خسارة أو حتى ربح الكثير من المال- الانخراط في خلافات كلامية حادة- الاحتفالات المفاجئة- التحدث أمام جمهور- فقدان الوظيفة أو الصعوبات المالية- الطلاق