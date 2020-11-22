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مصر

انطلاق دورى الحكومة لكرة القدم.. ووزيران فى مباراة «افتتاح استعراضية»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، انطلاق دوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال، وتنس الطاولة للسيدات، والذي يقام لأول مرة، وبالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبحضور لفيف من الوزراء ونجوم الرياضة المصرية.

وحث الدكتور خالد عبدالغفار، جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على ضرورة ممارسة الرياضة حتى تصبح أسلوب حياة، مما سيعمل على تحسين صحة المواطنين، وزيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن دوري الوزارات سيسهم في تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على ممارسة الرياضة اليومية، وزيادة عدد الممارسين اليومية لها، وتحسين الصحة العامة لهم، ومما لا شك فيه أن الجسم السليم هو وعاء العقل السليم، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحسين صحة المواطنين.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بافتتاح الدوري الأول للوزارات، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، مشيرا إلى أن فكرة الدوري جاءت فى ظل اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في قرعة الدوري، مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، عبدالحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والمعتصم سالم وأسامة عبدالكريم، والسادة الحكام أمين عمر وسمير عثمان وأيمن دجيش.

ومن المقرر إقامة الدوري خلال الفترة من 21-30 نوفمبر الجارى تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، فى لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات.

وعلى هامش الحفل، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين الذين شاركوا في الحفل.

الجدير بالذكر أنه يشارك في دوري الوزارات 23 وزارة بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 34 فريقًا لكل لعبة بواقع 15 مشاركًا ومشاركة من كل وزارة، منهم 8 لاعبين بالاحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و3 لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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