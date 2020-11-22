الأنبا إسحق يترأس القداس بكاتدرائية أبو فام بطما

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس أبو فام بطما.وشاركه صلوات القداس كهنة الكاتدرائية، وعدد محدود من الأقباط هناك، كما بثت فعالياته عبر تقنية البث المباشر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.