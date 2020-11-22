طبيب: لا تتجاهل الزنك والمغنيسيوم في نظامك الغذائي بعد التعافي من كورونا

- الزنك

- فيتامين سي

- فيتامين أ

- فيتامين هـ:

- المغنيسيوم:

بعد التعافي منفيروس كورونا، يجب تناول عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والبروتين اللازم لتعزيز المناعة ودعم الجسم بهذه العناصر الهامة حتى تساعد الجسم على التخلص من الفيروس بشكل نهائي.ويقول الدكتور عبدالله سالم طبيب في مستشفى حميات الإسماعيلية، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين والمعادن للمساعدة في التعافي بشكل أسرع وبناء المناعة، ومن أهم تلك الفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة:يعتبر من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن نتناولها بعد التعافي من كورونا حيث أن الزنك هو المسؤول عن عودة حاسة الشم مرة أخرى، والتي هي من أكثر الأعراض شيوعًا بعد التعافي من كورونا، ويوجد في البقوليات واللحوم والحبوب والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض والشوكولاتة الداكنة.من أهم الفيتامينات التي لها دور كبير في تعزيز المناعة وتوجد في البرتقال الليمون والفراولة والفلفل الحلو والقرنبيط والبروكلي والطماطم والبطاطا الحلوة.يعتبر من أهم الفيتامينات التي يجب أن تتوفر في نظامك الغذائي الصحي ومنها الجزر والبرتقال والبطاطا الحلوة والمانجو والشمام والخضروات الورقية الداكنة والأسماك مثل السلمون.يوجد هذا الفيتامين في المواد الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثلل اللوز وزيت عباد الشمس والبطاطس.يعتبر المغنيسيوم من أهم الفيتامينات التي يجب أن تتوفر في نظامك الغذائي بعد التعافي من كورونا ويوجد في البروكلي والأفوكادو والموز والتين المجفف والجوافة الكيوي والتوت الأسود والكنتالوب والجريب فروت.