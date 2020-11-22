418 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من بينها 55 حالة وافدة.ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 99 ألفا و435 حالة، تعافى منها 94 ألفا و355 حالة.وأضافت أن هناك 4211 حالة نشطة في البلاد، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 869 بعد تسجيل 3 حالات وفاة أمس.