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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

418 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في فنزويلا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من بينها 55 حالة وافدة.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 99 ألفا و435 حالة، تعافى منها 94 ألفا و355 حالة.

وأضافت أن هناك 4211 حالة نشطة في البلاد، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 869 بعد تسجيل 3 حالات وفاة أمس.

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