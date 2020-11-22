هونج كونج تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجلت هونج كونج اليوم الأحد، أعلى حصيلة إصابات يومية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في نحو ثلاثة أشهر، في الوقت الذي شددت فيه السلطات من التدابير لتجنب موجه جديد من تفشيه.وأوضح مركز حماية الصحة بهونج كونج أنه سجل سبع حالات جديدة قادمة من الخارج و36 حالة إصابة محلية اليوم، من بينها 13 حالة مجهولة المصدر.وفي الوقت نفسه، سجلت أكثر من 60 حالة نتيجة اختبار إيجابية.وقال تشوانج شوك-كوان، رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز، إن حالات الإصابة الجديدة ترتفع بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة، وحذر من موجة رابعة من تفشي المرض.وذكرت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كاري لام في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوضع "شديد إلى حد ما"، وتعهدت بإجراء المزيد من الاختبارات للحد من سلاسل انتقال العدوى.