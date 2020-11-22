391 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أكد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية اليوم الأحد.وهذه المرة الأولى منذ 17 نوفمبر، التي يقل فيها عدد الإصابات اليومية عن 400، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.وبلغ عدد الأشخاص المصابين بالفيروس حتى الآن في طوكيو 37 ألفا و708. وكانت الحكومة اليابانية قد بدأت في دراسة برنامج بهدف تعزيز قطاعالسياحة المحلي المتضرر من الفيروس، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس السبت.يشار إلى أن اليابان حققت نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.