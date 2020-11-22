الهند يدعو في قمة «G20» لمؤشر عالمي جديد في عصر ما بعد الجائحة

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين إلى مؤشر عالمي جديد لعالم ما بعد الجائحة، يتسم بعناصر تشمل إنشاء تجمع كبير للأكفاء، وضمان وصول التكنولوجيا إلى جميع شرائح المجتمع، والشفافية في أنظمة الحوكمة، والتعامل مع الأرض الأم بروح الوصاية.وقال مودي يوم الأحد إنه "بناء على ذلك، يمكن لمجموعة العشرين أن ترسي الأساس لعالم جديد".في كلمته الافتتاحية بالقمة، دعا مودي إلى قيام مجموعة العشرين باتخاذ إجراءات حاسمة، لا تقتصر فقط على الانتعاش الاقتصادي والوظائف والتجارة، بل تركز أيضا على الحفاظ على كوكب الأرض، حيث قال "كلنا أمناء على مستقبل البشرية".وذكر مودي أن جائحة كوفيد-19 تعد نقطة تحول مهمة في تاريخ البشرية، وأكبر تحد يواجهه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الـ15 لقادة مجموعة العشرين التي تنعقد يومي 21 إلى 22 نوفمبر.وتنعقد القمة بشكل افتراضي تحت موضوع "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع"، وهو موضوع يكتسب أهمية أكبر في أعقاب الجائحة المستمرة.ويتوزع جدول أعمال القمة على جلستين حول التغلب على الجائحة، والتعافي الاقتصادي، واستعادة الوظائف، وبناء مستقبل شامل ومستدام وقادر على الصمود.إلى جانب ذلك، من المزمع أيضا عقد أحداث جانبية خلال اليومين بشأن التأهب للأوبئة وبشأن حماية الكوكب.وتستمر القمة اليوم الأحد، وتتوج باعتماد إعلان القادة وبقيام السعودية بتسليم الرئاسة إلى إيطاليا.