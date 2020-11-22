ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص

ذكر نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع أمس السبت، في العاصمة الأفغانية، كابول، ارتفع إلى عشرة أشخاص.وأضاف أن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي.وذكرت وزارة الداخلية أن 23 قذيفة سقطت في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة.يشار إلى أن المنطقة الخضراء في كابول هي مكان محصن بشكل كبير، حيث تقع سفارات ومقر حلف شمال الأطلسي (ناتو).وأضافت وزارة الداخلية أنه تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون من شاحنتين صغيرتين.وأظهرت لقطات من الهجمات، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سقوط بعض الصواريخ في مدن مأهولة بالسكان المدنيين.وقال السفير الأمريكي لدى كابول، روس ويلسون، إن الأفغان لا يتعين أن يعيشوا في رعب وأن بلاده ستعمل مع الشركاء الأفغان للحيلولة دون وقوعمثل تلك الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن البعثة تشعر بصدمةبالغة بسبب تلك الهجمات على المدنيين مضيفة أن "هؤلاء المسؤولين يتعين أن يواجهوا العدالة".