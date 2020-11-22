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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا «كمين صلاح الدين» بالعراق لـ 10 قتلى

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:40 ص
كمين صلاح الدين
كمين صلاح الدين
وكالات
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ارتفعت ضحايا الكمين الذي نفذه تنظيم ما يسمى "داعش"، اليوم الأحد، في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، إلى 10 قتلى وثمانية جرحى.

قال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، - لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية الجديدة - "إن حصيلة الكمين الذي نفذه التنظيم المتطرف بين قريتي الزوية والمسحك شمال بيجي، (200 كم) شمال بغداد، ارتفعت إلى 10 قتلى بينهم عقيد بالشرطة وثمانية جرحى.

وأوضح البازي أن من بين القتلى العقيد إبراهيم العجيل مدير مركز شرطة المسحك وثلاثة من أفراد الشرطة، وثلاثة من أفراد الحشد العشائري المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي وجنديين بالجيش العراقي ومدنيا.

وأشار إلى أن عدد الجرحى بلغ ثمانية، خمسة منهم من المدنيين و2 من الحشد العشائري وأحد أفراد الشرطة العراقية.

كان البازي قد ذكر بوقت سابق لـ«شينخوا» أن سبعة من عناصر القوات الأمنية قتلوا وأصيب شخصان بجروح في كمين نصبه عناصر التنظيم عندما فجروا عبوة ناسفة، ولدى وصول قوة مشتركة من الشرطة والحشد العشائري، أطلقوا عليها النار.

وتشير تقارير محلية إلى أن القوات العراقية لم تتمكن بعد من السيطرة بالكامل على منطقة جبال مكحول، بالرغم من عدة عمليات عسكرية شنتها ضد عناصر التنظيم المتطرف المتحصنين هناك.

كان العراق قد أعلن في التاسع من ديسمبر عام 2017، طرد عناصر التنظيم وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن هناك ما يصفه المراقبون بخلايا نائمة للتنظيم مازالت تنشط في عدة مناطق بالبلاد.

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