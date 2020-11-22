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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في صفوف جالياتنا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء أمس السبت، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7110 إصابات في صفوف جالياتنا بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 إصابات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، كما بقي عدد الإصابات 4436 إصابة.

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