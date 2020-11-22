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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يؤكد أهمية عمل «G20» لتحقيق النمو الاقتصادي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:28 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أهمية عمل مجموعة العشرين (G20) سويا من أجل "تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في المستقبل".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ذلك جاء لدى مشاركة ترامب في فعاليات اليوم الأول لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث نبه خلالها إلى "الحاجة للعمل سويا من أجل استعادة النمو الاقتصادي القوي والوظائف" مع التغلب على جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأوضح البيان أن ترامب سلط الضوء خلال القمة على كيفية حشد الولايات المتحدة "كل مورد تحت تصرفها" للاستجابة للأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة إلى جانب "التعافي الاقتصادي غير المسبوق للولايات المتحدة على أساس التخفيضات الضريبية والتنظيمية واستقلال الطاقة واتفاقات التجارة العادلة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي تحدث كذلك عن الخطوات وإجراءات السلامة التي اتخذتها الولايات المتحدة بهدف حماية المعرضين للخطر والعلاجات الرائدة وتطوير لقاحات وعلاجات بسرعة قياسية من أجل "إنقاذ ملايين الأرواح".

وكانت أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين بدأت افتراضيا في وقت سابق السبت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويشارك في القمة المقرر أن تختتم أعمالها غدا الأحد قادة دول مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة وعدد من المنظمات الدولية والاقليمية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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