كوريا الشمالية تدعو لتشديد الضوابط لمنع تفشي كورونا

دعت كوريا الشمالية اليوم الأحد إلى تشديد الرقابة على الحدود ضد فيروس كورونا المستجد، وحثت مسؤوليها على البقاء "في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات" في ظل عودة حالات الإصابة بالفيروس على الصعيد العالمي.وذكرت صحيفة رودونج شينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن "بناء حاجز حصار منيع استعدادا للجائحة المتفاقمة هو قضية حاسمة في تكثيف حملة مكافحة الفيروس".وأضافت "يتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على حاجز حديدي لحماية سلامة بلادنا وشعبنا"، كما دعت إلى "إيجاد وسد أي حيز مهما كان صغيرا لأي انتقال محتمل للفيروس"، محذرة من الإهمال وعدم المسؤولية.وطالبت محطة الإذاعة المركزية الكورية الحكومية في كوريا الشمالية، مسؤوليها بالمضي قدمًا "بشكل أكثر شمولية" في جهود مكافحة الفيروس الطارئة في جميع المجالات، موضحة أن "الحاجز الكامل ضد الفيروس يمكن أن ينهار ويشكل خطرًا على سلامة البلد والشعب إذا كان كل المسؤولين غافلين ولو للحظة".وأعلنت كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا المستجد، وأنها لن تقبل أي مساعدة خارجية، قائلة إن المساعدات الخارجية قد تزيد من خطر تفشي الفيروس.وكثفت كوريا الشمالية مؤخرا الدعوات لتشديد الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 بعد أن عقد الزعيم كيم جونغ-أون اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال، وشدد على ضرورة "الحفاظ على حالة تأهب قصوى، وبناء جدار إغلاق محكم وتكثيف عمل مكافحة الجائحة".