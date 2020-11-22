415 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم الإبلاغ عن 313 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2757 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وتم وضع 131 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.. مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 8 آلاف و471 حالة.