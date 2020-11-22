45 ألفا و209 إصابات جديدة بكورونا في الهند
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و95 ألفا و908 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفا و263
حالة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و95 ألفا و908 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفا و263
حالة.