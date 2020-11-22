45 ألفا و209 إصابات جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و95 ألفا و908 حالة.ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفا و263حالة.